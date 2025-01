Gragnano, completato il collettore fognario: evento inaugurale il 5 Febbraio

Mercoledì 5 febbraio il comune di Gragnano ospiterà l’evento ufficiale per il completamento del collettore fognario, un’infrastruttura fondamentale al servizio dei comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia.

L’incontro segna un passo significativo nel miglioramento della rete idrica e fognaria del territorio, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente delle acque reflue e una maggiore tutela ambientale.

Il Programma dell’Evento

Alle ore 10:30, in via Madonna delle Grazie civico 430, si terrà l’eliminazione dello scarico in ambiente, un momento simbolico che sottolinea il completamento dell’opera. Sarà presente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che con la sua partecipazione ribadirà l’importanza di questo intervento per la sostenibilità ambientale e la salute pubblica.

A seguire, alle ore 11:30, la sala consiliare del Comune di Gragnano ospiterà la presentazione ufficiale degli interventi realizzati. Durante l’incontro interverranno il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, insieme ai vertici di Gori e dell’Ente Idrico Campano, enti protagonisti della realizzazione del progetto.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate nuovamente al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sottolineerà l’impegno della Regione nel potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie a beneficio dei cittadini e dell’ambiente.

Un Passo Avanti per il Territorio

Il completamento del collettore fognario rappresenta un traguardo significativo per i comuni coinvolti, contribuendo a migliorare la gestione delle acque reflue, ridurre l’inquinamento e garantire una rete idrica più efficiente. L’evento del 5 febbraio segna dunque l’inizio di una nuova fase per il territorio, con benefici concreti per l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.