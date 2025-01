Nocera Inferiore. Scandalo Assunzioni ATA: dipendente licenziata

L’ex dipendente, residente in Campania, avrebbe dichiarato di aver lavorato in una scuola paritaria di Nocera Inferiore, finita sotto inchiesta per presunte assunzioni fittizie.

Un posto fisso ottenuto con titoli falsi, superando chi aveva realmente diritto all’assunzione. È questa l’accusa che ha portato all’esclusione di un’assistente amministrativa dalla graduatoria di terza fascia del personale ATA e alla risoluzione del suo contratto a tempo indeterminato.

L’ex dipendente, residente in Campania, avrebbe dichiarato di aver lavorato in una scuola paritaria di Nocera Inferiore, finita sotto inchiesta per presunte assunzioni fittizie. Secondo l’indagine della Procura, tra il 2012 e il 2017 sarebbero stati creati oltre 1.500 rapporti di lavoro irregolari con l’unico scopo di ottenere punteggi utili per scalare le graduatorie delle scuole statali.

Come riportato dal Tirreno, gli inquirenti hanno accertato che il servizio dichiarato per l’aggiornamento delle graduatorie ATA era inesistente, ma determinante per l’assunzione. Questo sistema ha permesso a numerosi candidati di guadagnare posizioni in graduatoria, penalizzando chi aveva titoli e meriti reali.

L’indagine ha portato a processo nove persone, accusate di associazione per delinquere, falso e indebita compensazione di crediti inesistenti. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato l’esistenza di un sistema fraudolento che ha favorito “i furbetti della graduatoria” a discapito di lavoratori onesti.