Roccapiemonte. Domani l’ultimo saluto a Gabriele: il 33enne morto sul lavoro a Perugia

Domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 11, si terranno i funerali di Gabriele Raimondo, giovane di 33 anni originario di Roccapiemonte, tragicamente deceduto in un incidente sul lavoro a Perugia. La cerimonia si svolgerà presso il Santuario di Materdomini a Nocera Superiore. La salma di Gabriele giungerà oggi, alle 15:30, direttamente dall’Ospedale di Perugia.

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia e alla comunità, colpita da questa tragedia. “Tutta la popolazione è scossa per la perdita improvvisa di Gabriele”, ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo il dispiacere dell’intera comunità per la morte prematura di un giovane che stava lavorando.

In occasione dei funerali, tutte le manifestazioni pubbliche previste per domani sono sospese, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, e tutti i cittadini, insieme a scuole, istituzioni e organizzazioni, sono invitati a partecipare al momento di raccoglimento, osservando un minuto di silenzio alle 11, in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità.