Ryanair annuncia nuove rotte Bruxelles-Salerno

Ryanair ha recentemente annunciato l’apertura di quattro nuove rotte dall’aeroporto di Bruxelles-Charleroi, consolidando la propria strategia di espansione nel mercato europeo. Tra le nuove destinazioni figurano Roma Fiumicino e Salerno, scelte per il loro forte appeal sia turistico che commerciale.

Durante una conferenza stampa a Bruxelles, il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha spiegato le ragioni di questa decisione, sottolineando come l’aumento delle tasse aeroportuali a Zaventem abbia reso poco conveniente operare nel principale scalo belga. Questa scelta strategica rafforza il ruolo di Charleroi come hub per i voli low cost, capitalizzando sulle difficoltà di altri aeroporti nell’attrarre passeggeri post-pandemia.

L’annuncio arriva in un momento chiave per l’industria dell’aviazione, ancora segnata dagli effetti della pandemia e dalle sfide della transizione ecologica. In questo contesto, O’Leary ha evidenziato l’importanza di politiche fiscali favorevoli per sostenere la crescita del settore. Ha citato il rapporto Draghi, che propone una riduzione delle tasse sul trasporto aereo per favorire la competitività, e ha elogiato le regioni italiane come Friuli, Abruzzo e Calabria per aver eliminato alcune imposte aeroportuali, con risultati positivi sul traffico passeggeri.