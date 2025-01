Abusivismo edilizio in Campania: denunciate 4 persone

Continuano i controlli contro l’abusivismo edilizio sull’isola di Procida. I Carabinieri della stazione locale, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno effettuato un’ispezione in un cantiere situato in via Giovanni da Procida, rilevando gravi irregolarità.

Secondo le verifiche effettuate, i lavori in corso attorno a una palazzina risultavano difformi rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Per eliminare il dislivello tra la strada pubblica e il piano di calpestio del fondo, sarebbero stati abbattuti alberi e piante, compromettendo così il paesaggio dell’area, già soggetto a vincoli ambientali molto restrittivi.

A seguito dell’accertamento delle irregolarità, i militari hanno denunciato quattro persone: i due committenti, il responsabile dei lavori e il titolare della ditta incaricata dell’intervento.

L’area, estesa per circa 200 metri quadri, è stata sequestrata per impedire il proseguimento dei lavori non autorizzati. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare l’abusivismo edilizio, fenomeno particolarmente sentito sulle isole e nelle aree soggette a tutela paesaggistica.