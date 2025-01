Cava de’ Tirreni. San Valentino a 4 zampe: adotta l’amore della tua vita

Questa iniziativa trasforma la festa degli innamorati in un'occasione per celebrare l'amore incondizionato tra esseri umani e i loro amici a quattro zampe.

A partire da sabato 1 febbraio, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, prenderà il via l’iniziativa “San Valentino a 4 Zampe – Adotta l’Amore della Tua Vita!”, promossa da Cava Energia in collaborazione con il Canile di Cava de’ Tirreni. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione consapevole, dando visibilità ai cuccioli in cerca di una casa. Questa iniziativa trasforma la festa degli innamorati in un’occasione per celebrare l’amore incondizionato tra esseri umani e i loro amici a quattro zampe.

L’evento offre due modalità di partecipazione: l’adozione consapevole, per chi desidera accogliere un cucciolo nella propria famiglia, e la possibilità di fare una donazione, per chi non può adottare ma vuole comunque contribuire al benessere degli animali del canile. Il canile, che ospita 180 cani, ha predisposto un elenco di cuccioli pronti per l’adozione, corredato da una scheda informativa per ciascuno. Inoltre, è stato attivato un sistema per effettuare donazioni, con la garanzia che ogni contributo sarà destinato a sostenere le necessità quotidiane degli animali.

Cava Energia si occuperà di promuovere l’iniziativa attraverso i propri canali online e offline, e organizzerà un evento speciale prima di San Valentino per consentire alle persone interessate di conoscere i cuccioli e approfondire il processo di adozione. Un messaggio importante di amore e responsabilità: l’amore per un animale è un legame speciale, basato sulla fiducia e sull’affetto incondizionato, che merita di essere celebrato in questa festa.