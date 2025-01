Ferragnez: tra bugie, verità e Fabrizio Corona

Dopo mesi di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti attraverso una serie di storie su Instagram. L’imprenditrice digitale ha parlato della crisi con l’ex marito Fedez e delle difficoltà affrontate, dichiarando di essersi sentita “tradita” e “presa in giro” nonostante un amore vissuto senza riserve per sette anni.

“Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui ora non riesco più a restare in silenzio”, ha spiegato Ferragni. Le sue parole arrivano nel giorno in cui è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Milano per truffa aggravata legata al cosiddetto “pandoro-gate”.

L’influencer ha raccontato di aver sopportato situazioni difficili pur di salvare il rapporto con Fedez. “Ho amato anche quando c’erano tante ragioni per abbandonare. Ho giustificato atteggiamenti sbagliati per proteggere chi amavo, fino al giorno in cui ho scoperto un tradimento proprio mentre stavo attraversando un momento difficile”, ha confessato. La rottura, avvenuta lo scorso febbraio, sarebbe stata causata dalla scoperta di una relazione extraconiugale del marito, che sarebbe durata dal 2017.

Secondo Ferragni, il rapper avrebbe ammesso la sua relazione con un’altra donna, Angelica Montini, solo pochi giorni prima di Natale 2024. “Mi ha detto che aveva pensato di non sposarmi, ma non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente”, ha rivelato l’influencer. A peggiorare la situazione, la scoperta di una telefonata tra Fedez e l’amante avvenuta poco prima del matrimonio e di messaggi scambiati nei momenti più delicati della loro vita insieme.

Le dichiarazioni di Ferragni arrivano a poche ore dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’ex paparazzo ha raccontato della storia tra Fedez e Montini, sostenendo che la donna sia sempre stata presente nella vita del rapper, anche durante il matrimonio. Secondo Corona, la fine di questa relazione sarebbe stata la causa del malessere di Fedez durante Sarà Sanremo.

Al momento, Fedez ha scelto di non commentare le dichiarazioni dell’ex moglie. La vicenda continua a far discutere e il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della separazione più mediatica dell’anno.