Furto ai danni di Vittorio Brumotti: condannato un 40enne di Nocera Inferiore

Un uomo di 40 anni di Nocera Inferiore, identificato come P.I., è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per il furto ai danni di Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia. La sentenza è stata emessa dal Gup di Napoli al termine del rito abbreviato.

L’episodio risale al 25 settembre 2023, quando Brumotti denunciò il furto del suo portafoglio, contenente documenti, carte di credito, schede informatiche e 4.700 euro in contanti, sottratto dalla sua camera d’albergo a Napoli. L’imputato, all’epoca membro dello staff del giornalista, era impegnato con lui in un’inchiesta sul traffico di droga, lo riporta “Il Mattino”.

Secondo la ricostruzione, dopo aver comunicato di non voler partecipare ai servizi pomeridiani, l’uomo rimase in hotel. Al ritorno in camera, Brumotti si accorse che la serratura elettronica non funzionava e notò che il suo zaino era stato spostato, con denaro e oggetti personali mancanti. Le telecamere di sorveglianza mostrarono un individuo entrare nella stanza.

Durante il processo, la difesa ha contestato l’assenza di impronte digitali dell’imputato e la scarsa qualità dei video, che non permetteva un’identificazione certa. Inoltre, la perquisizione nella casa dell’accusato non ha portato al ritrovamento della refurtiva. Nonostante ciò, il giudice ha optato per la condanna. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello, in attesa delle motivazioni della sentenza, previste entro novanta giorni.