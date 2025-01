Pagani: al via il progetto “Al Centro del Benessere” al Pegaso

A partire da sabato 1° febbraio, il Centro Commerciale Pegaso di Pagani darà il via al progetto “Al Centro del Benessere, Pegaso in Ascolto”, un’iniziativa che mira a trasformare il centro commerciale in un luogo non solo di shopping, ma anche di cura del benessere fisico e mentale.

L’evento, promosso dal centro commerciale con il patrocinio del Comune di Pagani, coinvolgerà esperti, scuole e associazioni del territorio in una serie di attività volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il programma prevede un ampio ventaglio di proposte, tra cui:

Corsi di yoga e pilates per il rilassamento e il benessere fisico

per il rilassamento e il benessere fisico Sessioni di Circle Time , per favorire il dialogo e la condivisione

, per favorire il dialogo e la condivisione Workshop e incontri individuali con psicologi e nutrizionisti, completamente gratuiti e anonimi

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per la comunità locale, offrendo uno spazio in cui prendersi cura di sé in modo consapevole e accessibile.