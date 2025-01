Un’azienda premia i dipendenti con un tappeto di banconote: corsa al denaro per 8 milioni di euro

L'azienda ha messo a disposizione 8 milioni di euro. Il più abile tra loro è riuscito a portare via l’equivalente di circa 13.500 euro in soli 15 minuti.

“Prendete tutti i soldi che riuscite a portare!” Con questo annuncio, un’azienda cinese ha deciso di ricompensare i propri dipendenti in modo insolito: stendendo un tappeto di banconote su un enorme tavolo. In totale, l’azienda ha messo a disposizione 60 milioni di yuan (circa 8 milioni di euro) come premio di produzione.

“Non abbiamo prestiti da restituire, non abbiamo debiti e vogliamo migliorare la vita dei nostri dipendenti”, ha dichiarato la società. Al segnale, centinaia di lavoratori si sono precipitati verso il tavolo per raccogliere quanta più liquidità possibile in un tempo prestabilito. Il più abile tra loro è riuscito a portare via l’equivalente di circa 13.500 euro in soli 15 minuti.