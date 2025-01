Wizz Air cancella la rotta Salerno-Budapest: voli sospesi da marzo

Wizz Air ha deciso di anticipare la chiusura della tratta Salerno-Budapest, annullando tutti i voli programmati per il mese di marzo. I biglietti per questa rotta resteranno in vendita fino al 28 febbraio, dopodiché la tratta non sarà più operativa. I passeggeri con prenotazioni già effettuate per marzo riceveranno una comunicazione via mail con le istruzioni per il rimborso o la riprogrammazione dei voli.