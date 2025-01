Dopo una vita in giro per il mondo, torna a Napoli e affronta un aneurisma: salvato all’Ospedale del Mare

Dopo una vita trascorsa viaggiando per il mondo, ha scelto di rientrare a Napoli, nella casa che fu dei suoi genitori.

Vittorio (nome di fantasia) ha 79 anni, il volto segnato dal tempo, occhi azzurri pieni di vita e una corporatura minuta. Dopo una vita trascorsa viaggiando per il mondo, ha scelto di rientrare a Napoli, nella casa che fu dei suoi genitori. Vive solo, con un nipote che lo aiuta di tanto in tanto e qualche amico. Sebbene sia anziano e malato, con un cuore che ogni tanto perde colpi, ha sempre mantenuto la sua autonomia. Tuttavia, la fatica e i malesseri quotidiani iniziano a farsi sentire sempre più.

La scoperta dell’aneurisma

Durante alcuni controlli medici, Vittorio scopre di avere un grave problema di salute: una dilatazione dell’aorta toracica, un aneurisma. Spaventato e incerto sul da farsi, decide, su consiglio di alcuni amici, di farsi curare in Germania, dove ha vissuto per molti anni. Tuttavia, con il Natale alle porte, sceglie di non operarsi e di tornare a Napoli, preferendo affrontare il destino nella sua città.

L’improvvisa emergenza e il ricovero

La notte del 19 dicembre, un dolore lancinante al torace lo sveglia di colpo. Il respiro si fa affannoso: sa bene di cosa si tratta. Chiama il 118 e viene trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove una TAC conferma la gravità della situazione. È necessario un intervento immediato. Nonostante le complicazioni legate all’età e ad altre patologie, l’operazione riesce.

Ma pochi giorni dopo, una domenica mattina, il dolore ritorna. Una nuova TAC rivela una rottura dell’aorta toracica più in basso. Vittorio deve sottoporsi a un altro intervento urgente. L’operazione è lunga e complessa, e al termine viene ricoverato in terapia intensiva. Ancora una volta, però, non si arrende e lotta con tutte le sue forze.

Un’intera equipe al suo fianco

Pur non avendo nessuno accanto, Vittorio non è solo: attorno a lui si stringe tutto l’ospedale. I chirurghi Fabio Spinetti, Michele Di Filippo e Anna Petrone, dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare diretta da Gennaro Vigliotti, insieme agli anestesisti Andrea Sterni, Pasquale De Rosa e Serena Testa, dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione diretta da Ciro Fittipaldi, e l’intero team infermieristico, lo accompagnano in questa battaglia con dedizione e umanità.

Il ritorno alla vita

Dopo quasi un mese di ricovero e numerose complicazioni, il 12 gennaio 2025 Vittorio viene dimesso. Il freddo ricorda quello della Germania, ma il sole e il panorama sono quelli della sua amata Napoli.

“Siamo felici di avergli dato una seconda opportunità e di aver dimostrato che la sanità campana non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Voglio ringraziare tutto il personale della nostra ASL per il lavoro straordinario che svolge ogni giorno, con professionalità e senza clamore”, ha dichiarato il direttore generale Ciro Verdoliva.