Ravello ricorda Franco Lucibello: una nuova area giochi in suo onore a 30 anni dalla scomparsa

A trent’anni dalla scomparsa di Franco Lucibello, Ravello celebra la memoria di uno dei suoi cittadini più amati con una cerimonia commemorativa e l’inaugurazione di un’area giochi a lui dedicata. Un gesto simbolico che rappresenta il suo impegno per la comunità e le nuove generazioni.

Questa mattina, al Lacco, il Comune ha organizzato un momento di raccoglimento per onorare il suo ricordo e riposizionare la targa sul campetto recentemente ristrutturato. La nuova area giochi diventa così un luogo di aggregazione per i giovani, mantenendo vivo lo spirito di Lucibello, che dedicò la sua vita alla crescita sociale e culturale della città, lo riporta Positanonews.

Un tributo a un uomo che ha segnato Ravello

Alla cerimonia, aperta dal sindaco Paolo Vuilleumier, hanno partecipato la famiglia Lucibello, con la moglie Speranza, i figli Francesca e Marco, le sorelle, le cugine, le istituzioni locali, ex studenti e tanti giovani. Per chi non lo ha conosciuto di persona, l’incontro è stata un’occasione per scoprire il valore e l’eredità lasciata da un uomo che ha segnato la comunità con il suo impegno.

Franco Lucibello non era solo un maestro elementare, ma un punto di riferimento per Ravello. La sua passione per l’educazione e l’aggregazione lo portò a fondare il Circolo Anspi di Ravello, un centro che animò il borgo con attività sportive e culturali.

Un’eredità che continua a vivere

Oltre a essere insegnante e promotore di iniziative sociali, Lucibello era anche un grande appassionato di teatro. Con il gruppo “La Ribalta”, portò in scena spettacoli che divennero un’esperienza di crescita per tanti giovani.

La sua prematura scomparsa, avvenuta il 31 gennaio 1995, lasciò un profondo vuoto in tutta la comunità. Oggi, a tre decenni di distanza, il suo ricordo è più vivo che mai, testimoniato dal tributo della città e dall’impegno di chi continua a credere nei valori che Lucibello ha trasmesso.