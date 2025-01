Roccaraso al collasso: scatta la misura drastica per fermare l’assalto dei turisti

Dopo il caos dell’ultimo weekend, la Prefettura dell’Aquila ha deciso di adottare misure drastiche per limitare l’overtourism a Roccaraso e nel comprensorio dell’Alto Sangro. Nel corso di un vertice con sindaci e forze dell’ordine, è stato stabilito che potranno accedere all’area massimo 100 pullman turistici, con un sistema di filtraggio sulla statale 17, all’altezza di Roccaraso.

La decisione arriva dopo la paralisi del traffico causata dall’afflusso di centinaia di bus, che non solo ha congestionato le strade, ma ha anche compromesso l’immagine del comprensorio sciistico. Gli operatori turistici, infatti, sottolineano che l’overtourism riguarda soprattutto visitatori non sciatori, non influenzando chi usufruisce degli impianti AltoSangroSkipass, che vantano 29 impianti e 100 km di piste.

Nelle prossime ore, i sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia, con l’approvazione dell’Anas, emaneranno ordinanze per ufficializzare il limite dei 100 bus. La proposta delle targhe alterne è stata scartata perché difficile da gestire. Rivisondoli, invece, ha adottato una misura ancora più drastica, chiudendo l’accesso ai pullman. “Servono soluzioni rigide per evitare nuovi disagi”, ha dichiarato il sindaco Giancarlo Iarussi.

Tuttavia, per Ucdl (Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà), queste misure non sono sufficienti. Il presidente Erich Grimaldi ha proposto di introdurre la prenotazione obbligatoria per i pullman turistici, una tassa d’ingresso, sanzioni contro il degrado e un sistema di videosorveglianza. Inoltre, chiede che vengano presi provvedimenti contro la promozione di eventi che attirano folle incontrollate.

Nonostante i limiti imposti, l’effetto dei TikToker continua: l’influencer Rita De Crescenzo, con oltre 1,4 milioni di follower, ha annunciato che tornerà domenica con ancora più persone. “Mostro solo il bello di Roccaraso. Grazie ai miei video, il territorio ha avuto oltre un milione di visualizzazioni”, ha dichiarato.