San Valentino Torio: assolto 49enne accusato di stalking sull’ex compagna

Un commerciante di 49 anni, residente a San Valentino Torio, è stato assolto dall’accusa di stalking al termine di un processo di primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico, che ha ritenuto non sufficienti gli elementi probatori per una condanna. L’uomo era difeso dall’avvocato Angelo Longobardi del foro di Nocera Inferiore.

Come si evince da SalernoToday, secondo l’accusa, tra agosto e dicembre 2021, l’uomo avrebbe perseguitato l’ex compagna con minacce e comportamenti intimidatori. In particolare, in un episodio, l’imputato avrebbe affiancato la donna mentre era in auto, minacciandola di morte mentre si trovava a bordo di uno scooter. Inoltre, avrebbe tempestato la vittima di telefonate accusandola di aver trascurato i figli e promettendo ritorsioni.

Durante il processo, la difesa ha sostenuto che le azioni contestate non configuravano un vero e proprio comportamento persecutorio, trattandosi di episodi isolati e non ripetuti nel tempo. Il giudice ha accolto questa tesi, ritenendo insufficienti le prove per condannare l’uomo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.