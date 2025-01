Successo al Monaldi: impiantato il primo cuore artificiale del Sud Italia

Dario, un giovane paziente di soli 46 anni, sta per essere dimesso e potrà finalmente tornare a casa dopo essere stato salvato da uno scompenso cardiaco acuto. La sua vita è stata preservata grazie all’impianto di un cuore artificiale totale Carmat, l’unico dispositivo di questo tipo attualmente autorizzato e disponibile sul mercato nell’Unione Europea.

L’intervento salvavita è stato eseguito presso il Centro Trapianti Cuore dell’ospedale Monaldi (Azienda Ospedaliera dei Colli) nell’Unità Operativa di Cardiochirurgia Generale e dei Trapianti, diretta dal dottor Claudio Marra.

La decisione di impiantare il cuore artificiale è stata presa quando le condizioni cliniche di Dario si sono aggravate e, in assenza di un organo disponibile per il trapianto, si è reso necessario ricorrere a questa soluzione tecnologicamente avanzata.

Nonostante le difficoltà, Dario non ha mai perso la speranza, mantenendo sempre vivo il desiderio di tornare a casa dalla sua famiglia e dalla sua comunità. Grazie all’intervento eseguito con grande competenza al Monaldi e alla sua straordinaria determinazione, ora è pronto a riabbracciare la moglie e i suoi due figli.

Dario combatte contro la malattia da oltre vent’anni ed è stato seguito attentamente dal team di cardiologi specializzati in scompenso cardiaco dell’ospedale Monaldi. Ha reagito in modo eccellente all’operazione e attualmente gode di buone condizioni cliniche ed emodinamiche.

“I pazienti che possono beneficiare di questo dispositivo altamente sofisticato sono quelli affetti da shock cardiaco avanzato, che non rispondono ad altre terapie cardiologiche. In genere, si tratta di pazienti ricoverati in terapia intensiva cardiochirurgica, il cui cuore, nonostante il supporto di farmaci e sistemi di assistenza temporanei, non riesce più a pompare sangue in modo sufficiente per garantire la sopravvivenza degli altri organi. Si tratta di pazienti in status one, ossia in imminente pericolo di vita”, spiega il dottor Marra.

Il cuore artificiale totale Carmat rappresenta un’importante evoluzione rispetto ai precedenti sistemi di assistenza biventricolare. Da anni, la biotecnologia lavora allo sviluppo di un cuore meccanico in grado di sostituire completamente quello umano. “Il Carmat deriva dai dispositivi utilizzati in passato, ma presenta notevoli miglioramenti. È interamente posizionato all’interno del torace ed è dotato di bioprotesi che regolano il flusso sanguigno. Ad oggi, rappresenta il sistema di assistenza biventricolare più innovativo ed evoluto a livello mondiale”, aggiunge Marra. Questo dispositivo è rivestito da una membrana in grado di rilevare le variazioni di pressione all’interno del torace e di autoregolare il flusso sanguigno in base all’attività del paziente, funzionando in modo molto simile a un cuore umano.

“Le innovazioni nel campo della ricerca e della tecnologia offrono nuove speranze ai pazienti che non dispongono di altre opzioni terapeutiche. L’adozione di questi progressi nella sanità pubblica consente di spostare sempre più avanti i confini della medicina, mettendo sempre al primo posto la salute dei pazienti. Non è un caso che questo intervento sia stato realizzato presso l’ospedale Monaldi, una struttura d’eccellenza dove la professionalità del personale, l’uso di tecnologie all’avanguardia e un’organizzazione efficiente permettono di offrire cure innovative”, dichiara l’avvocato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.

Le più recenti esperienze cliniche dimostrano che questo dispositivo può supportare un paziente per circa dodici mesi, in attesa di un cuore da donatore. Viene considerato un ponte verso il trapianto e può essere impiantato solo in pazienti idonei, anche se non immediatamente candidabili per il trapianto cardiaco. Il trapianto, infatti, resta la soluzione più efficace in termini di sopravvivenza e qualità di vita.

La donazione di organi rimane quindi un gesto di estrema generosità e di fondamentale importanza per garantire la sopravvivenza di numerosi pazienti. Anche Dario, pur essendo riuscito a superare questa fase critica, resta in attesa di un cuore che gli permetta di ricominciare a vivere appieno la sua esistenza.