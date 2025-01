Terra dei Fuochi: la sentenza della Corte Europea e la responsabilità della Politica Italiana

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza che condanna lo Stato italiano per la sua inazione di fronte all’interramento di rifiuti tossici nel territorio campano, operato dalle mafie. Questa decisione richiama le responsabilità di un’intera classe politica, accusata di aver trascurato il grave danno ambientale e sanitario nella zona della Terra dei Fuochi.

Secondo la Corte, le autorità italiane hanno messo in pericolo la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, una regione tra Napoli e Caserta, che ha subito per anni lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Nonostante riconoscessero la situazione, le istituzioni non hanno adottato le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini. La Corte ha definito il rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, e lo ha qualificato come “imminente”.

La Terra dei Fuochi, che comprende circa 2,9 milioni di abitanti, è stata teatro di scarichi, interramenti e incenerimenti di rifiuti tossici per decenni. Con la sentenza, l’Italia ha due anni per sviluppare una strategia correttiva, introducendo misure adeguate per contrastare l’inquinamento nell’area.

Questa condanna arriva dopo anni di inazione e sottovalutazione del problema da parte delle istituzioni italiane, sia a livello nazionale che regionale. In particolare, la classe politica, di ogni colore e partito, ha ignorato o nascosto la gravità della situazione, lasciando che la Terra dei Fuochi venisse martoriata senza prendere provvedimenti concreti.

Dal 2003, quando Legambiente ha coniato il termine “Terra dei Fuochi” nel suo rapporto Ecomafia, raccogliendo le segnalazioni dei propri circoli locali, si sono susseguiti 12 governi nazionali e 5 regionali, senza che venisse trovato un rimedio efficace per fermare l’inquinamento e le attività criminali. Ora, la Corte europea chiede che vengano attuate misure concrete, tra cui l’istituzione di un monitoraggio indipendente, una piattaforma pubblica di informazioni e una strategia globale di bonifica.

La sentenza è un richiamo alla giustizia ecologica, che deve essere attuata rapidamente ed efficacemente. È urgente accelerare i processi di bonifica e concludere il ciclo di gestione dei rifiuti nell’area. La lotta contro l’inquinamento e l’ecomafia, per fermare i “fuochi e i veleni”, deve partire dal rispetto dei diritti umani e dalla protezione della salute delle persone, in particolare dei cittadini campani che chiedono il riscatto del loro territorio e l’affermazione della legalità. L’unica strada possibile è una risposta forte e condivisa da tutte le istituzioni, per fermare una crisi ambientale e sanitaria che non può più essere ignorata.