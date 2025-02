Da Torre Annunziata a Sorrento in bici per spacciare: arrestato 40enne

Si spostava da Torre Annunziata a Sorrento sulla sua bici elettrica per spacciare cocaina, ma è stato arrestato dai carabinieri. In manette M.C., 40enne napoletano residente a Prato ma domiciliato a Torre Annunziata, accusato di detenzione e spaccio di droga.

L’uomo, già arrestato lo scorso 18 gennaio, è stato bloccato in piazza Veniero mentre si trovava in sella al suo mezzo. La perquisizione ha portato alla scoperta di 16 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e di 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante i controlli, i carabinieri hanno arrestato anche il 20enne L.C., fermato mentre era a bordo di un Honda Sh. In suo possesso 130 grammi di hashish e 20 di marijuana. La perquisizione in casa ha portato al ritrovamento di altri 20 grammi di droga e 850 euro in contanti. Il giovane è in attesa di giudizio.