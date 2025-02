Ercolano sigla l’accordo per diventare una Comunità Amica della Disabilità

Il Comune di Ercolano ha ufficialmente siglato un accordo con il Centro Studi Socialis per l’iniziativa “Comunità Amiche della Disabilità” (CAD), un progetto finalizzato a migliorare e rafforzare i servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie. L’obiettivo del progetto è avviare un’analisi approfondita dei bisogni della cittadinanza, attraverso incontri, interviste e analisi documentale, per individuare le priorità di intervento e ottenere il riconoscimento del marchio CAD.

Il sindaco Ciro Buonajuto ha sottolineato che questo accordo aiuterà a definire con precisione le esigenze urgenti della comunità e a rafforzare i servizi di welfare, con l’intento di promuovere solidarietà e inclusione. Roberto Franchini, direttore scientifico di CAD, ha spiegato che il marchio rappresenta un catalizzatore di cambiamento per i territori, supportando le comunità locali nel miglioramento dei servizi e nell’inclusione delle persone con disabilità.

Maria Rosaria Duraccio, dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, ha evidenziato come il Progetto di Vita per le persone con disabilità sia un importante strumento di inclusione. A sua volta, l’assessore alle Pari Opportunità e alla Scuola, Carmela Saulino, ha espresso soddisfazione per il progetto, affermando che l’obiettivo è costruire una rete di servizi accessibile e inclusiva, per migliorare la qualità della vita e fare di Ercolano un modello di città solidale.