Pensione anticipata: come funziona e chi può accedervi

In Italia, l'età per accedere alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è fissata a 67 anni, ma esistono alcune deroghe.

In Italia, l’età per accedere alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è fissata a 67 anni, ma esistono alcune deroghe. Fino a qualche anno fa, si poteva andare in pensione a 60 anni, a condizione di aver versato almeno 20 anni di contributi (in alcuni casi ridotti a 15). Tuttavia, con le successive riforme, l’età pensionabile è stata innalzata a 67 anni (cfr. circ. INPS n. 23/2025).

Il nostro ordinamento, però, prevede alcune misure per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, in particolare per i lavoratori del settore edile. Secondo i dati delle Casse edili, in Italia ci sono oltre 80.000 operai edili con più di 63 anni, di cui circa 14.000 hanno già superato i 65 anni.

Per questi lavoratori esistono due principali possibilità di pensionamento anticipato:

Ape Sociale : accessibile a 63 anni e 5 mesi con almeno 32 anni di contributi.

: accessibile a 63 anni e 5 mesi con almeno 32 anni di contributi. Pensione anticipata a 63 anni: prevista dal Contratto collettivo Edilizia industria e cooperative, grazie a un apposito fondo.

Come funziona la pensione anticipata per edili Questa misura è pensata per i lavoratori edili a cui mancano 4 anni per la pensione di vecchiaia. Il percorso prevede: Licenziamento a 63 anni e accesso alla NASpI Il lavoratore, una volta compiuti i 63 anni, viene licenziato dall’azienda e ha diritto alla NASpI.

Nel 2025, l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media per i primi 1.436,61 euro e al 25% per la parte eccedente , fino a un massimo di 1.562,82 euro .

e al , fino a un massimo di . Normalmente, per chi ha più di 55 anni, la NASpI subisce una riduzione del 3% dall’8° mese, ma in questo caso il fondo compensativo copre la riduzione, garantendo un importo invariato per 24 mesi. Indennità retributiva per i due anni successivi alla NASpI Dopo i 24 mesi di NASpI, il fondo eroga un’indennità pari al massimale della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, circa 1.400 euro al mese .

. Viene inoltre garantita la contribuzione utile ai fini pensionistici, equiparata ai versamenti volontari certificati dall’INPS. Requisiti per accedere alla misura Per poter beneficiare di questa forma di pensione anticipata, il lavoratore deve: Aver compiuto 63 anni .

. Trovarsi a 4 anni dal raggiungimento della pensione di vecchiaia .

. Aver versato almeno 2.100 ore di contributi alla Cassa edile nel biennio precedente all’interruzione del rapporto di lavoro (escluse eventuali ore coperte da ammortizzatori sociali). Questa misura rappresenta una soluzione concreta per i lavoratori del settore edile, spesso sottoposti a mansioni fisicamente usuranti, permettendo loro di lasciare il lavoro in anticipo con un sostegno economico adeguato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.