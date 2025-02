Sarno. 26enne bloccato in una cava dismessa: salvato dopo ore di paura

Brutta avventura per un 26enne di Saviano rimasto bloccato nel pomeriggio lungo un sentiero all’interno di una cava dismessa in Via Muro Rotto, a Sarno. Dopo aver raggiunto una parete rocciosa, il giovane si è trovato impossibilitato sia a proseguire che a tornare indietro.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, attivando un’imponente operazione di soccorso con squadre provenienti da Sarno, Mercato San Severino, Pontecagnano, Avellino e Napoli. Solo intorno alle 22:00 il ragazzo è stato finalmente raggiunto e messo in sicurezza.

Al momento del recupero era in grado di camminare autonomamente e presentava solo qualche escoriazione. In via precauzionale, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale Villa Martiri per accertamenti di routine.