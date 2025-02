Si finge carabiniere e truffa una famiglia: 39enne arrestato

Un 39enne campano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Pinerolo con l’accusa di estorsione in concorso.

L’uomo si è finto carabiniere per raggirare una famiglia di Villar Perosa, convincendola a consegnargli denaro e gioielli come presunta “caparra” per il rilascio di una loro parente, falsamente coinvolta in un incidente stradale.

Il raggiro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando il truffatore ha contattato la famiglia, simulando un’emergenza e sfruttando la paura per ottenere il pagamento. Tuttavia, uno dei familiari ha iniziato a sospettare dell’inganno e ha avvertito i carabinieri.

Secondo le indagini, il malvivente ha utilizzato un taxi per ritirare il bottino e tentare la fuga, dirigendosi verso la stazione ferroviaria più vicina per far perdere le proprie tracce. Il suo piano, però, è stato sventato all’ultimo momento: i carabinieri di Pinerolo lo hanno intercettato prima che riuscisse a lasciare la zona, recuperando il denaro e i gioielli sottratti, che sono stati restituiti alla famiglia truffata.