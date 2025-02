Caserta e lo scandalo del falso Made in Italy: minori sfruttati in Turchia per la moda di lusso

Caserta si trova al centro di un’inchiesta che mette in luce il legame tra l’industria della moda locale e lo sfruttamento di minori rifugiati in Turchia. Alcune aziende della provincia avrebbero commissionato la produzione di calzature a laboratori turchi dove bambini siriani lavorano per pochi spiccioli, per poi rivendere i prodotti come autentico “Made in Italy” a prezzi esorbitanti.

Nel distretto industriale di Ayamakoop, alla periferia di Istanbul, giovanissimi operai trascorrono intere giornate chini sulle macchine da cucire, circondati dal frastuono dei macchinari e dai fumi tossici dei solventi chimici. Con una paga che non supera i dieci euro al giorno, centinaia di minori assemblano calzature destinate a marchi italiani, tra cui un’azienda con sede nella provincia di Caserta. Secondo alcune testimonianze, questa azienda avrebbe recentemente stipulato un contratto con un laboratorio turco per la produzione di 3.500 paia di stivaletti in pelle a un costo di appena 19 euro l’uno. Una volta importati in Italia, questi prodotti riceverebbero il marchio “Made in Italy” e sarebbero venduti a cifre vicine ai 250 euro.

Come funziona

Il sistema è tanto semplice quanto sconcertante: un’azienda italiana affida la produzione a basso costo a laboratori turchi, che utilizzano manodopera minorile. I prodotti vengono poi importati in Italia, etichettati come “Made in Italy” e immessi sul mercato a prezzi decuplicati, eludendo controlli e normative.

Il caso solleva interrogativi inquietanti per il distretto calzaturiero casertano: l’azienda coinvolta è consapevole dello sfruttamento di minori nei laboratori turchi o preferisce chiudere un occhio, limitandosi a ricevere merce a basso costo da vendere con un’etichetta ingannevole?

Le autorità italiane dovrebbero avviare un’indagine per far luce su queste pratiche e accertare eventuali violazioni delle normative sul lavoro e sulla certificazione d’origine. Il rischio è quello di compromettere ulteriormente il prestigio del “Made in Italy”, rendendo l’intero settore complice di un sistema basato sullo sfruttamento di chi non ha alternative.

Resta un’ultima domanda: quanti consumatori, acquistando un paio di stivaletti da 250 euro, sanno che dietro quel prodotto potrebbe esserci il sacrificio di un bambino siriano pagato meno di due euro all’ora?