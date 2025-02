Investito nella notte: 17enne in pericolo di vita

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita dopo essere stato investito

Alla guida dell’auto, una Mini Cooper, c’era un 19enne che, all’altezza degli Chalet dei Pini, ha travolto il giovane mentre attraversava la strada. Subito soccorso, il 17enne è stato inizialmente trasportato all’ospedale San Paolo, per poi essere trasferito d’urgenza al Cardarelli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale per i rilievi del caso. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici, mentre il veicolo è stato sequestrato. Inoltre, la sua patente è stata ritirata per violazione delle limitazioni previste per i neopatentati, in quanto stava guidando un’auto di potenza superiore a quella consentita.