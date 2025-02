Ischia-Angri 1-1: Talamo risponde a Giannini, parità al “Mazzella”

Nella ripresa, l’Ischia spinge e al 27’ trova il pareggio: Pastore colpisce il palo su corner e Talamo insacca di testa. I gialloblù insistono, ma la difesa ospite regge. Al 45’ Vrdoljak sfiora il gol con un diagonale, mentre in pieno recupero l’Angri colpisce un palo con Drole.

Come all’andata, la sfida termina 1-1, lasciando entrambe le squadre con l’amaro in bocca per le occasioni sprecate.

Ischia-Angri 1-1: il tabellino

ISCHIA: Rizzuto, Errico, Mattera Giuseppe (12’ st Colella), Pastore, Mattera Giovanni, Onda (45’ st Desiato), Vrdoljak, Giacomarro (42’ st Bianchi), D’Anna (21’ st Castagna), Piszczek (32’ st Trofa), Talamo. (In panchina Paduano, Chiariello, Buono, Patalano). All. Corino.

US ANGRI: Viscovo (1’ st Pizzella), Casalongue, Cassese, Said, Giannini (36’ st Drole), Severino, Kunic (31’ st Gaeta), Lombardo (21’ st Rosolino), Pettenon (45’ st Donnarumma), Alfano, Petricciuolo. (In panchina Mettivier, Kljajc, Turchet, Piccolo). All. Scorsini.

ARBITRO: Mariani (Livorno).

MARCATORI: nel p.t. 13’ Giannini (A); nel s.t. 27’ Talamo (I).

AMMONITI: Petricciuolo (A), Pizzella (A), Pastore (I).