Napoli, vittoria sfumata: la Roma agguanta l’1-1 nel recupero

Roma-Napoli non è mai una partita qualunque. La storica rivalità tra le due squadre rende ogni incontro una sfida accesa, indipendentemente dalla classifica. Per il Napoli di Antonio Conte, la trasferta nella Capitale aveva un obiettivo chiaro: vincere per consolidare il primato e tentare la fuga sulla fortissima Inter, reduce da un pareggio nel derby contro il Milan.

Primo tempo: dominio Napoli e il gol dell’ex

Fin dai primi minuti, il Napoli ha imposto il proprio gioco con personalità, controllando la gara e spingendo con determinazione. Il meritato vantaggio è arrivato al 29′, quando Leonardo Spinazzola, ex romanista, ha gelato l’Olimpico con un gol spettacolare.

Secondo tempo: la Roma ci crede e pareggia nel recupero

Nella ripresa, la Roma ha tentato il tutto per tutto per riacciuffare il risultato, ma il Napoli ha resistito con ordine e solidità difensiva. La squadra di Conte ha poi ripreso il controllo, sfiorando il raddoppio. Tuttavia, nel calcio basta un attimo per cambiare tutto: al 92’, in pieno recupero, la Roma ha trovato il gol del pareggio, rovinando i piani dei partenopei.

Un’occasione sprecata per il Napoli

Il pareggio all’ultimo respiro è una vera beffa per il Napoli, che vede sfumare la possibilità di allungare sull’Inter. Un’occasione d’oro gettata al vento, che lascia un sapore amaro in bocca. Conte dovrà lavorare sulla gestione dei finali di partita, perché in gare così importanti un solo momento di distrazione può costare caro.