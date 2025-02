Salernitana-Cremonese: la domenica che deciderà il futuro. Probabili formazioni e altro

La domenica bestiale della Salernitana si trasforma nell’occasione per avvicinarsi sempre più alla salvezza, un obiettivo che appare come una lunga serie di finali da vincere.

Un sussulto d’orgoglio. La domenica bestiale della Salernitana si trasforma nell’occasione per avvicinarsi sempre più alla salvezza, un obiettivo che appare come una lunga serie di finali da vincere. Un tema che accompagna il cuore granata ormai da più stagioni, insieme al rituale delle domeniche calcistiche. In questo contesto, Danilo Iervolino potrebbe trovare per la seconda volta consecutiva un posto in tribuna, creando un record da celebrare.

Nel pomeriggio che ricorda i bei tempi del calcio, senza le solite partite spezzettate e fuori dall’usuale orario del sabato pomeriggio, la Salernitana ha bisogno di ritrovare il suo spirito battagliero, rispondendo così alla sorprendente risalita della Sampdoria, ormai rivale diretta nella corsa per evitare i playout. L’impegno, tuttavia, si preannuncia arduo contro la Cremonese dell’ex Bonazzoli, anch’essa in cerca di punti per restare aggrappata alle speranze di playoff.

Il modulo rimane il 3-5-2, ma con alcune novità. In porta ci sarà Christensen, con Ferrari e Lochoshvili a completare la difesa, mentre Bronn rientra dal primo minuto. Sulle corsie, si rinnovano le opzioni con il ritorno di Stojanovic e il debutto di Corazza. A centrocampo, spazio a Girelli, Amatucci e Tongya, con Hrustic, Soriano e Maggiore pronti dalla panchina. In attacco, Cerri sarà supportato da Raimondo, alla ricerca del primo gol in granata, con Verde pronto a subentrare.

Probabili Formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Girelli, Amatucci, Tongya, Corazza; Raimondo, Cerri.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Majer, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli.