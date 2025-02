Tamponamento sulla Tangenziale di Napoli: giovane minaccia con pistola e insegue automobilista

Il suo comportamento è costato caro: denunciato per minaccia aggravata, esplosioni pericolose in luogo pubblico e porto abusivo di arma.

Un episodio incredibile è avvenuto sulla Tangenziale di Napoli, quando un giovane ha subito un tamponamento e ha invitato l’altro automobilista a seguirlo in una stazione di servizio per lo scambio dei dati. Ma una volta arrivati, il 22enne albanese ha estratto una pistola a salve, sparando un colpo in aria in un gesto intimidatorio. Il suo comportamento è costato caro: denunciato per minaccia aggravata, esplosioni pericolose in luogo pubblico e porto abusivo di arma.

L’incidente si è verificato tra Fuorigrotta e Agnano. Dopo la collisione, il giovane ha invitato l’altro conducente a seguirlo, e una volta giunti alla stazione di servizio, ha minacciato l’automobilista con una pistola. Il panico è cresciuto quando l’albanese ha inseguìto il malcapitato, sparando altri colpi prima di fuggire.

Gli agenti della Polizia Stradale, allertati dalla vittima, hanno avviato le indagini e, grazie alle immagini di sorveglianza e alle tracce lasciate dalle auto, sono riusciti a identificare il giovane. Durante la perquisizione, è stata trovata la pistola a salve priva di matricola e tappo rosso, la stessa utilizzata per la minaccia. Inoltre, è emerso che il giovane non aveva la patente, incorrendo in una sanzione amministrativa per guida senza licenza.