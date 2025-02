Cane trascinato da uno scooter nel traffico cittadino: denunciato il proprietario

Un episodio di maltrattamento animale ha scosso il centro di Napoli, dove un cane è stato costretto a correre tra le auto per diversi chilometri, legato al guinzaglio del proprietario che viaggiava su uno scooter. L’accaduto, avvenuto in via San Giovanni a Carbonara, è stato ripreso da un automobilista che ha immediatamente segnalato il fatto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Il cane è stato trascinato per molti chilometri, una scena sconvolgente e inaccettabile”, ha dichiarato Borrelli, annunciando di aver denunciato l’episodio alle autorità competenti. Il parlamentare ha inoltre sottolineato come le sue proposte di inasprimento delle leggi a tutela degli animali non siano mai state prese in considerazione dal Governo.

L’episodio arriva poche ore dopo la tragedia del cammello fuggito dal Circo Togni di Fuorigrotta, deceduto dopo essere stato investito. Due eventi ravvicinati che accendono i riflettori sulla necessità di misure più severe per la tutela degli animali.