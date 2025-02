Fiaccolata per il cammello morto: chiesto stop ai circhi con animali

Questa sera, a partire dalle 19:30, si terrà a Napoli una fiaccolata silenziosa per chiedere giustizia per il cammello morto

Questa sera, a partire dalle 19:30, si terrà a Napoli una fiaccolata silenziosa per chiedere giustizia per il cammello morto dopo la sua fuga dal Circo Togni. La manifestazione avrà luogo a Fuorigrotta, all’ingresso del circo in Viale dei Giochi del Mediterraneo.

L’episodio risale a sabato scorso, quando l’animale è stato avvistato mentre vagava tra le auto in strada. Successivamente, è stato ritrovato nella zona di Agnano e riportato alla struttura da cui era fuggito, ma poche ore dopo è sopraggiunta la sua morte.

“In attesa degli esami autoptici, che devono chiarire le cause del decesso, chiediamo che episodi simili non si ripetano mai più. L’unico modo per evitarli è vietare gli spettacoli circensi con animali” – dichiarano in una nota il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera regionale Roberta Gaeta.

I due esponenti sottolineano come gli animali nei circhi siano spesso costretti a vivere in condizioni allarmanti, incompatibili con il loro habitat naturale, citando casi simili accaduti in altre città. “La vita urbana non è compatibile con la presenza di animali esotici e selvaggi. Questi spettacoli sono anacronistici e degradanti, il rispetto per ogni essere vivente dovrebbe essere un valore imprescindibile”, concludono Borrelli e Gaeta.

Da anni si attende che il Ministero competente attui la norma per la graduale dismissione degli animali nei circhi. “Noi continueremo a chiedere con forza che questa pratica venga definitivamente abolita”, affermano i promotori della manifestazione.