Il tram storico di Stefano De Martino torna a nuova vita: da giallo a verde, il sogno di un Caffè Letterario itinerante

Il tram storico acquistato da Stefano De Martino tre anni fa cambia colore e si prepara a un nuovo destino. Dalla storica livrea gialla al verde ministeriale, il mezzo, risalente agli anni ’30, è stato restaurato nelle officine De Luca di Cancello Arnone, in provincia di Caserta, ed è quasi pronto per la sua rinascita, come riporta Fanpage.

Un pezzo di storia su rotaie

Il tram, identificato con la matricola 987, ha attraversato Napoli per decenni prima di essere dismesso e messo all’asta dall’ANM nel 2021. De Martino, affascinato dai mezzi vintage, lo ha acquistato in comproprietà con lo storico autore Riccardo Cassini, con cui ha condiviso l’esperienza di Made in Sud.

Dopo due anni di lavori, il tram è tornato al suo biverde classico, una tonalità che richiama quella dei mezzi pubblici italiani tra gli anni ’30 e ’70. “L’obiettivo era modernizzare la storica livrea alleggerendo le linee architettoniche”, spiega Augusto Cracco, esperto di trasporti.

Un futuro tra cultura e spettacolo?

Ma quale sarà la nuova funzione del tram? Tra le ipotesi più affascinanti c’è quella di un Caffè Letterario itinerante, che potrebbe viaggiare sui binari delle città italiane, magari proprio sul lungomare di Napoli.

Cassini aveva già anticipato l’idea nel 2023: “Potrebbe diventare un Bar Stella in movimento, un luogo che ricrei l’atmosfera dei caffè letterari del Novecento, un angolo di Napoli anni ’30-’50, quella del Commissario Ricciardi e de L’Amica Geniale.”

Non è insolito che i tram dismessi vengano riconvertiti: in molte città si trasformano in bar, ristoranti o persino set televisivi, come accaduto a Ciao Darwin 5. Ora resta da scoprire se il tram di De Martino diventerà un nuovo simbolo della città, tra le luci di Napoli e quelle dello spettacolo.