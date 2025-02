A San Valentino Torio torna la festa in onore del Santo Patrono dal 12 al 16 febbraio

Dal 12 al 16 febbraio, San Valentino Torio si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono, San Valentino Prete e Martire, con una serie di eventi che celebrano la tradizione, la fede e l’amore. La festa, un appuntamento di grande significato per la comunità, si rinnova ogni anno con un mix di celebrazioni religiose, eventi culturali e momenti di convivialità che attirano visitatori da tutta la regione e anche da fuori.

Il programma include la tradizionale “Saint Valentine in Love”, una kermesse dedicata al tema dell’amore, che per cinque giorni trasforma il paese in un centro di festa e di attrazione turistica. La manifestazione, sempre più partecipata, è resa possibile grazie al contributo del Parroco Don Alessandro Cirillo, del Comitato per i Festeggiamenti e degli sponsor che supportano l’iniziativa.

Il Sindaco Michele Strianese, insieme all’Amministrazione Comunale, ha espresso il suo apprezzamento per il coinvolgimento della comunità civile e religiosa. “Sosteniamo convintamente questa iniziativa, con un contributo economico e logistico, per garantire l’ottima riuscita di un evento che è ormai diventato un simbolo di fede e tradizione per il nostro paese”, ha dichiarato.

La manifestazione prevede anche luminarie artistiche, musica e artisti di strada, street food, serenate d’amore e altri eventi che renderanno l’atmosfera magica. Un’opportunità unica per vivere la tradizione e la cultura di San Valentino Torio, il Paese degli Innamorati.