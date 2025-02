Angri, riparte la 40ª Edizione della Pedalata Ecologica ‘Benvenuta Primavera’: una pagina di passione, impegno, successi, ricordi ed emozioni

In ogni angolo, in ogni passo di questa edizione, ci sarà un'emozione palpabile, un’energia che verrà dai ricordi, ma anche dalla consapevolezza che si sta concludendo un capitolo unico.

La 40° edizione si avvicina e, con essa, la consapevolezza che stiamo per dire addio a una storia che ha segnato un’era.

Sarà l’ultima volta, l’ultima occasione per vivere un evento che ha scritto pagine memorabili, per celebrare un cammino straordinario fatto di passione, sacrificio e trionfi.

Dopo cinque anni di attesa, segnati da un fermo forzato causato dalla pandemia del 2020 e dalle difficoltà organizzative che ne sono derivate, l’attesissima pedalata ecologica “Benvenuta Primavera” torna finalmente a far battere il cuore della comunità.

Un appuntamento che quest’anno celebra la sua 40^ edizione, e lo fa con una carica di emozioni più forte che mai.

L’evento, storico per il territorio, è organizzato dal Ciclo Club Angri e gode del Patrocinio morale del Comune di Angri, sotto la supervisione dell’A.S.D. Accademia del Pattinaggio Artistico di Angri.

Quaranta anni di successi, di sfide, di sorrisi, ma anche di momenti difficili superati con determinazione. Un’iniziativa che da anni ha saputo coinvolgere intere famiglie, promuovendo valori di mobilità alternativa, educazione ambientale e una sana cultura del vivere urbano.

La memoria del Presidente Pasquale De Rosa torna al 2019, quando tutta Italia fu costretta a fermarsi a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. «Fummo costretti a rimandare la manifestazione, sperando di non dover rinunciare a un evento che regala tanto entusiasmo a tutti gli appassionati di questo sport», racconta De Rosa, con un’emozione che non ha mai smesso di accompagnare questa lunga attesa. Nonostante il difficile periodo, il sogno di riprendere non è mai svanito.

Successi, ricordi ed emozioni: Questa edizione, però, segna una pietra miliare, l’ultima nell’ambito del programma tradizionale “Benvenuta Primavera”, e sarà dedicata in memoria a tutti i soci che in questi anni sono scomparsi, ma che hanno lasciato un segno indelebile. Tra questi Francesco Amendola, detto “Bombo”, grande sostenitore e organizzatore di questo evento, scomparso lo scorso giugno 2024, ma che aveva espresso e strappato una promessa al neo coordinatore Carmine De Rosa di riportare a marzo 2025 la Pedalata Ecologica ‘Benvenuta Primavera’, promessa mantenuta e rispettata ma che trasmetterà il calore a tutti i partecipanti.

Novità in programma: quest’anno: il 28 e 29 marzo, dalle 19 alle 22, sarà possibile visitare una straordinaria mostra fotografica all’interno di Palazzo Doria (Castello), dove saranno esposti i trofei più significativi conquistati dal Ciclo Club Angri nel corso di questi 40 anni di attività.

Un’occasione per rivivere la storia di un gruppo che, con passione e impegno, ha contribuito a rendere speciale ogni singolo chilometro percorso.

Ogni partecipante, ogni spettatore, ogni singolo istante ci ricorderà il legame profondo che si è creato nel tempo. E non importa se è l’ultima volta, perché ciò che conta è che ci stiamo preparando a chiudere un ciclo, per poi aprirne uno nuovo, ricco di nuove sfide, ma senza mai dimenticare il passato.

La pedalata ecologica è molto più di una semplice manifestazione sportiva: è un messaggio di sostenibilità, un’occasione di aggregazione e un invito a scoprire la città da una prospettiva diversa. Per quarant’anni, questa iniziativa ha permesso ai cittadini di vivere una giornata all’insegna dello sport e della natura, coinvolgendo famiglie di tutte le età. L’obiettivo è stato sempre quello di promuovere l’uso della bicicletta come strumento di mobilità sostenibile, capace di restituire alla comunità spazi urbani solitamente invasi dalle automobili.

L’appuntamento: per la pedalata ecologica è fissato per domenica 30 marzo 2025, con partenza da Piazza Doria alle ore 09:30. Il percorso, che attraverserà le strade cittadine e le campagne circostanti, sarà un trionfo di colori, allegria e spirito di comunità. Un piccolo cambiamento quest’anno: non saranno ammesse biciclette elettriche, per favorire l’autenticità e la fatica sana del pedale. Durante il tragitto, a ogni partecipante sarà consegnato gratuitamente un sacchetto contenente ristoro e un biglietto numerato per il sorteggio di una Mountain Bike.

In questi lunghi anni, il Ciclo Club Angri ha trasformato questa pedalata in un appuntamento immancabile, amato da giovani, adulti e anziani, e capace di attirare anche tanti partecipanti dalle zone limitrofe. Grazie alla dedizione del Presidente Pasquale De Rosa e dei soci, questo evento ha permesso a generazioni intere di scoprire, sella dopo sella, le bellezze del territorio angrese.

La sicurezza, come sempre, sarà garantita dal coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, del Nucleo Comunale di Protezione Civile, delle Guardie Ambientali e della Pubblica Assistenza “Città di Angri”. Anche il supporto sanitario sarà assicurato grazie all’intervento delle Associazioni “Castello” e Croce Rossa.

La pedalata ecologica non è solo un evento: è un rito che sancisce l’arrivo della primavera, l’occasione di riscoprire la città in modo “green”, rispettando l’ambiente e godendo dei suoi paesaggi da una prospettiva unica.

La 40° edizione, una pagina di passione, impegno e successi: non è solo un numero. È il simbolo di una storia che non finirà mai, perché i ricordi e le emozioni che ci lascerà resteranno per sempre impressi nei nostri cuori.

Un addio che non è un addio, ma un arrivederci. E questa 40^ edizione, la “Benvenuta Primavera” più emozionante di tutte, resterà nel cuore di tutti coloro che, pedalando, l’hanno resa grande e non si dimentica. E questa volta, non si tratterà solo di partecipare. Si tratterà di vivere un’esperienza che rimarrà per sempre nella storia.

Preparatevi a vivere l’ultima, grandiosa edizione, con il cuore colmo di ricordi e la voglia di fare festa insieme.

L’ultima volta, la più grande di tutte. Non mancate!

© Testo e archivio fotografico di JeanFranck Parlati “Riproduzione riservata”