Giornata Mondiale contro il Cancro: il significato del nuovo slogan

La Giornata Mondiale contro il Cancro, celebrata ogni anno il 4 febbraio, si arricchisce di un nuovo messaggio per il triennio 2025-2027: #UnitedByUnique, che tradotto in italiano diventa «uniti, ma unici». Questo slogan sottolinea l’importanza di riconoscere ogni individuo con tumore come unico nel suo vissuto e nella sua malattia, ma allo stesso tempo di rafforzare l’unione tra pazienti, familiari, medici e istituzioni. L’obiettivo è creare un mondo in cui la persona venga vista prima del malato, dove la sua storia, le sue necessità e la sua dignità siano al centro del percorso di cura.

Promossa dalla Union for International Cancer Control (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Giornata Mondiale contro il Cancro è un’opportunità per riflettere su cosa può fare ciascuno, sia come singolo individuo che come parte della società, per combattere il cancro. Ogni campagna biennale affronta temi specifici e, dopo aver trattato le disuguaglianze nell’accesso a terapie e informazioni nel triennio 2022-2024, il focus per il prossimo periodo sarà sulla promozione dell’unità tra i messaggi e la valorizzazione delle storie uniche di ciascun paziente.

La prevenzione e gli stili di vita corretti

Un aspetto cruciale della lotta al cancro è la prevenzione, e purtroppo, in Italia, molte persone continuano a ignorare i rischi derivanti da stili di vita scorretti. L’obesità, per esempio, colpisce circa 4,1 milioni di adulti nel nostro paese ed è responsabile di 12 tipi di tumori. Tuttavia, solo il 43% delle persone in sovrappeso riceve consigli da parte dei medici per affrontare il problema, mentre meno della metà dei fumatori riceve l’indicazione di smettere. Allo stesso modo, la regolare attività fisica è raccomandata solo al 30% delle persone sedentarie, e nonostante il consumo di alcol sia una causa diretta di sette diverse forme di cancro, solo al 7% dei consumatori viene consigliato di ridurne l’assunzione.

Il messaggio che emerge dalla Giornata Mondiale contro il Cancro è quindi un invito a guardare oltre la malattia, a mettere al centro la persona e a promuovere stili di vita sani come uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione.