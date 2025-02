Mercato San Severino. Uccise brutalmente un’anziana: 36enne serbo a giudizio

Fu legata e brutalmente picchiata da almeno due persone, forse tre. Morì dopo undici giorni di agonia in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La vittima, Anna Landi, 86 anni, viveva a Mercato San Severino. Come riportato da Il Mattino, ora l’unico imputato, S.M., 36enne serbo, rischia una condanna per omicidio volontario aggravato. La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il processo.

L’uomo fu arrestato nell’ottobre scorso in Germania, dopo oltre sette anni dai fatti avvenuti il 29 dicembre 2016. È l’unico membro identificato di una possibile banda di ladri che fece irruzione nella casa dell’anziana per rubare denaro e oggetti preziosi. Sorpresi dalla vittima, i malviventi la aggredirono con estrema violenza, legandola a una sedia con del nastro adesivo. Non trovando il bottino sperato, la picchiarono fino a ridurla in fin di vita.

L’inchiesta è stata complessa e si è avvalsa dell’analisi del DNA: una traccia sulle mani della vittima ha permesso di risalire all’imputato. Arrestato in Germania, ha scelto il rito abbreviato, e la sentenza è attesa nei prossimi mesi. La sua identificazione è stata possibile anche grazie al DNA della sorella, morta in un incidente durante una fuga dopo un furto.