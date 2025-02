Pastena, nuovo lungomare al posto dell’ex parco degradato: entusiasmo per i lavori completati

Grande entusiasmo questa mattina a Pastena per la presentazione del nuovo tratto di lungomare, realizzato al posto di un ex parco giochi devastato da un incendio, rimasto per anni in stato di degrado. L’area è stata trasformata in una piazzetta sul mare, con 24 box auto e una passeggiata riqualificata.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Salerno e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo, che hanno fatto il punto sugli interventi in corso lungo il litorale. L’assessore ha annunciato che entro la fine dell’estate sarà completato il rifacimento della spiaggia fino a Torrione, mentre il Comune ha ottenuto i fondi per l’ultimo lotto dei lavori a Santa Teresa e 41 milioni di euro per il ripristino della spiaggia vicino al porto Marina d’Arechi.

I residenti hanno accolto con favore la riqualificazione, ma hanno chiesto al sindaco di ripristinare un parco giochi per i bambini e di installare un semaforo per migliorare la sicurezza stradale, poiché la velocità delle auto rappresenta un pericolo frequente, causando anche incidenti mortali.