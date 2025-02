Pompei, dentista rapinato nel suo studio. Banda di criminali in fuga: indagini in corso

Momenti di terrore nella serata di domenica 2 febbraio 2025 a Pompei, al confine con Boscoreale, dove una banda di rapinatori ha fatto irruzione nello studio di un noto dentista, situato accanto alla sua abitazione. Il colpo, probabilmente pianificato nei minimi dettagli, ha sconvolto la comunità locale.

Erano circa le 20:30 quando un uomo ha citofonato allo studio, fingendo di avere un forte mal di denti e implorando aiuto. Il professionista, noto per la sua disponibilità a ricevere pazienti anche fuori orario, ha aperto la porta, ignaro della trappola. Ad attenderlo, però, non c’era un paziente in difficoltà, ma una banda di tre uomini incappucciati, pronti ad agire, come riportato da “Made in Pompei“.

Appena il cancello si è aperto, i malviventi si sono precipitati all’interno: uno di loro, armato di pistola, ha minacciato il medico, mentre un complice lo ha colpito con uno schiaffo per intimidirlo. «Se ti muovi, ti immobilizziamo con lo scotch», hanno minacciato, bloccando ogni tentativo di reazione. In pochi minuti, i rapinatori hanno saccheggiato lo studio e l’abitazione, portando via circa 1.000 euro in contanti e diversi gioielli. Prima di fuggire, hanno smontato e rubato il DVR del sistema di videosorveglianza, cercando di eliminare ogni prova. Tuttavia, un dettaglio potrebbe incastrarli: il sistema era collegato a un cellulare, che ha continuato a registrare.

Secondo le prime ipotesi investigative, la rapina potrebbe essere opera di una banda specializzata in colpi ai danni di professionisti. Non si esclude che i criminali avessero informazioni dettagliate sulle abitudini del dentista, noto per la sua generosità e la sua disponibilità a ricevere pazienti in situazioni di emergenza.

L’episodio ha generato grande preoccupazione tra residenti e commercianti, sempre più allarmati dall’escalation di episodi criminali nella zona. Il dentista, seppur sotto shock, non ha riportato ferite gravi, ma l’aggressione ha lasciato un segno profondo.

I Carabinieri di Pompei hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Si cerca di capire se la banda possa aver già colpito in passato e se vi siano collegamenti con altre rapine avvenute nelle ultime settimane. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire ai colpevoli e assicurarli alla giustizia.