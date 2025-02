Pompei, nuovo studio: i siti archeologici crescono anche senza nuovi scavi

Il futuro di Pompei si estende oltre i confini della città antica. Questa consapevolezza sta orientando sempre più le scelte strategiche del Parco Archeologico, che punta su nuove campagne di scavo al di fuori delle mura, con un impatto significativo sul territorio circostante.

Una recente ricerca interdisciplinare dell’Università di Salerno, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, ha evidenziato che non esiste una correlazione diretta tra nuovi scavi e aumento dei flussi turistici. Nonostante il sito archeologico abbia superato i 4 milioni di visitatori nel 2024, la decisione di visitarlo dipende da fattori globali, economici e geopolitici, piuttosto che dall’apertura di nuove aree. Anche i grandi restauri e le riaperture di domus non hanno inciso in modo significativo sugli ingressi.

Tuttavia, lo studio dimostra che nuove scoperte archeologiche possono stimolare una crescita turistica rilevante in siti minori, come nel caso degli scavi di Civita Giuliana, dove è stata rinvenuta un’antica villa con un quartiere servile senza precedenti nella regione. Questo sito, sottratto ai tombaroli nel 2017 grazie all’intervento della Procura di Torre Annunziata, ha ricevuto fondi dal Ministero della Cultura per proseguire gli scavi e realizzare un progetto di restauro e apertura al pubblico.

Una strategia per la “Grande Pompei”

Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, sottolinea l’importanza di un equilibrio tra conservazione, fruizione e conoscenza:

“Tutto ciò che viene alla luce ha bisogno di monitoraggio e manutenzione continua. Grazie a tecnologie digitali e all’Intelligenza Artificiale, stiamo migliorando la tutela del sito. Questo studio rafforza la nostra strategia di investire negli scavi, con una particolare attenzione alle aree esterne alla città antica, nella cosiddetta ‘Grande Pompei’, un vasto paesaggio archeologico tra il Vesuvio e il mare.”

Un modello di sviluppo turistico a lungo termine

Secondo il Prof. Luigi Petti, lo sviluppo dei siti archeologici segue una curva a S:

Fase iniziale – Serve un grande investimento senza benefici immediati. Crescita – L’investimento porta a un incremento del valore turistico e scientifico del sito. Stabilizzazione – Nuovi scavi non generano più un aumento significativo del turismo.

A Pompei la fase di stabilizzazione è già stata raggiunta, mentre siti come Oplontis, Boscoreale e Longola si trovano ancora nella fase iniziale di questo modello.

Il Prof. Antonio Nesticò evidenzia la necessità di una gestione sostenibile:

“Le nuove aree scavate all’interno di Pompei devono essere mantenute con cura, valutando il rapporto costi-benefici. È essenziale creare un sistema turistico integrato che valorizzi tutti i siti della ‘Grande Pompei’, ottimizzando le risorse per la conservazione e la fruizione del patrimonio.”

Verso un network archeologico integrato

L’obiettivo è costruire una rete sinergica tra Pompei e i siti circostanti, creando un sistema turistico ampio e sostenibile che includa Boscoreale, Oplontis, Civita Giuliana e altre aree limitrofe. Questo approccio consentirebbe di bilanciare l’interesse scientifico con una gestione efficace del patrimonio, garantendo un futuro solido all’intera area archeologica.