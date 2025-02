Santorini trema. Oltre 6.000 persone lasciano l’isola dopo 200 scosse sismiche: cosa sta accadendo

I puntini rossi sulle mappe dei terremoti incutono timore, e a Santorini si è verificato un vero e proprio esodo. L’isola greca, celebre meta turistica, ha visto nelle ultime 48 ore la partenza di circa 6.000 persone tra traghetti e voli supplementari, a seguito di un’intensa attività sismica che ha colpito anche la vicina Amorgos. Secondo la Guardia Costiera greca, da domenica 4.640 persone hanno lasciato l’isola vulcanica a bordo di quattro traghetti, mentre altri due partiranno oggi verso il porto del Pireo.

Scuole chiuse e misure di sicurezza

Le scuole delle isole di Santorini, Anafi, Ios e Amorgos resteranno chiuse fino a venerdì per precauzione. La decisione è stata presa dal Comitato scientifico per la valutazione del rischio sismico (OASP) in una riunione ad Atene, presieduta dal ministro per il Cambiamento climatico e la Protezione civile, Vasilis Kikilias.

Un terremoto di magnitudo 4.9 alimenta la paura

Dal weekend scorso, sono state registrate oltre 200 scosse di magnitudo superiore a 3.0, con un picco di 4.9 nella mattinata di ieri. L’aumento della frequenza sismica ha spinto le autorità a raccomandare alla popolazione di evitare assembramenti in edifici, stare lontano da strutture pericolanti e non sostare nelle zone costiere di Ammoudi, Armeni, Korfos e nel Porto vecchio di Fira per il rischio di frane.

Allerta sismica in Grecia e Turchia

L’allarme è stato esteso anche alla Turchia, con l’agenzia di protezione civile Afad che ha diramato un avviso per tre province, tra cui Smirne, già devastata da un sisma di magnitudo 6.7 nel 2020. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha esortato le amministrazioni locali a rafforzare le misure di sicurezza sismica, sottolineando l’importanza della preparazione ai terremoti per la tutela del Paese.

Mentre l’Egeo continua a tremare, l’attenzione resta alta: le autorità cercano di rassicurare residenti e turisti, ma il timore di nuove scosse più forti rende l’emergenza ancora aperta.