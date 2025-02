Tragedia a Caserta: neonato di due mesi trovato senza vita nel letto dei genitori

Secondo le prime ipotesi, la morte potrebbe essere dovuta a una tragica fatalità, ma sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Pozzovetere, frazione di Caserta, dove un neonato di appena due mesi è stato trovato senza vita nel lettone dei genitori. La tragedia è avvenuta nella loro abitazione di via Moccia.

Secondo le prime ipotesi, la morte potrebbe essere dovuta a una tragica fatalità, ma sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Sul letto sono state trovate piccole macchie di sangue, elemento che ha reso necessario un approfondimento medico-legale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente sanitari e forze dell’ordine, ma per il neonato non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta, dove il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per far luce sulla vicenda.