Cosa fare con 5 euro a Napoli e dintorni?

Napoli è una città ricca di storia, cultura e panorami mozzafiato. Negli ultimi anni ha avuto un’enorme crescita del turismo, che l’ha resa una delle destinazioni più desiderate del 2025. Nonostante l’aumento dei visitatori, resta ancora molto economica e non occorre avere un grande budget per godersi le bellezze della città partenopea. In questo articolo proponiamo alcune attività economiche e affascinanti da fare con 5 euro a Napoli e dintorni.

Relax in albergo

Passeggiate panoramiche sul lungomare

Il lungomare di Napoli è uno dei luoghi più romantici e scenografici della città. Una passeggiata da Castel dell’Ovo fino alla Villa Comunale è un’esperienza rilassante e gratuita. Lungo il tragitto, si può ammirare il panorama del Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo, e ci si può immergere nella magica atmosfera del mare. Con 5 euro ci si può concedere un caffè o un gelato artigianale in uno dei chioschi o bar affacciati sul mare oppure assaggiare i celebri taralli caldi.

Esplorare il centro storico di Napoli

Il centro storico di Napoli è un vero e proprio museo a cielo aperto, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel 2025 la città compirà 2.500 anni ed è stato annunciato che Napoli ospiterà la Conferenza Unesco, come omaggio alla sua importanza. In centro storico si percorre Spaccanapoli, l’antica strada che divide in due il cuore della città, scoprendo botteghe artigiane, chiese storiche come la Chiesa del Gesù Nuovo e il fascino autentico della vita napoletana. Qui c’è anche la via dei Presepi, San Gregorio Armeno, che prende il nome dalla chiesa adiacente la piccola stradina. Si possono acquistare souvenir e portafortuna a 5 euro e, se si desidera vivere appieno l’atmosfera del centro, con 5 euro si può comprare un cuoppo di street food o una pizza a portafoglio.

Visita al Museo di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è un luogo imperdibile per gli amanti dell’arte e della bellezza della natura. L’ingresso al museo costa 2 euro per i giovani sotto i 26 anni ed è gratuito per tutti ogni prima domenica del mese, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Qui si possono ammirare opere di Caravaggio, Raffaello e Tiziano e una splendida collezione di porcellane. Con il resto del budget, si può gustare una sfogliatella o un babà nella caffetteria del museo o passeggiando nel Real Bosco, grande 134 ettari e composto da diversi edifici storici.

Escursioni nei dintorni: il Parco Virgiliano

A pochi chilometri dal centro città, il Parco Virgiliano, sulla collina di Posillipo, è una meta ideale per chi desidera respirare aria pulita. Un parco che, per le sue meraviglie, rende più comprensibile il famoso motto “Vedi Napoli, e poi muori”, riportato da Goethe nei suoi appunti durante il viaggio in Italia nel 1787. L’accesso al parco è gratuito, e da qui si possono ammirare viste spettacolari sul Golfo di Napoli, le isole di Capri, Ischia e Procida, e perfino il Vesuvio. Con 5 euro si può acquistare un panino o una bibita e organizzare un picnic nella natura. Qui si trovano inoltre le tombe di Virgilio e Giacomo Leopardi.