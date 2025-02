Scafati, niente gas alla scuola “Alberto Manzi”: protestano i genitori

Cresce l’indignazione: “Si trovano soldi per eventi e incarichi, ma non per il riscaldamento delle scuole".

Sigilli alla caldaia della scuola Primaria e dell’Infanzia “Alberto Manzi” (ex Brancaccio) di via Michelangelo Nappi a Scafati: l’istituto è senza gas, lasciando alunni e insegnanti al freddo. I genitori puntano il dito contro Palazzo Mayer, accusandolo di non aver saldato il pagamento del servizio.

Secondo le denunce, la scuola sarebbe stata rifornita per due anni da un’azienda senza contratto, che ora ha sospeso l’erogazione per morosità. Alcuni genitori si sono offerti di coprire le spese di tasca propria, ma dal Comune non sarebbe arrivata alcuna risposta. Cresce l’indignazione: “Si trovano soldi per eventi e incarichi, ma non per il riscaldamento delle scuole,” lamentano.

L’azienda ha anche apposto i sigilli alle caldaie, esasperando ulteriormente la situazione. Il sindaco Aliberti ha attribuito il problema a errori della precedente amministrazione, assicurando un intervento immediato: “Garantirò personalmente l’accensione dei termosifoni entro oggi o, al massimo, con qualche ora di ritardo.”