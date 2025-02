Castellammare di Stabia, “Intelligenza Artificiale Amica”: un corso gratuito per tutti

L’8 febbraio 2025, il Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia diventerà il cuore di un importante evento di innovazione e formazione, ospitando il corso gratuito “Intelligenza Artificiale Amica”. Promosso dal ricercatore e imprenditore Alfonso Cannavale, in collaborazione con il gruppo “Giovani per Stabia”, l’iniziativa ha già suscitato grande entusiasmo tra studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Un’Occasione di Crescita per Tutti

L’obiettivo del corso è rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti, sfatando miti e fornendo strumenti pratici per utilizzarla nella vita quotidiana e nel lavoro. “L’IA non è solo un concetto futuristico, ma una risorsa concreta per ottimizzare il tempo, aumentare la produttività e aprire nuove opportunità professionali”, ha dichiarato Cannavale, evidenziando l’importanza di una formazione pratica e inclusiva.

Grazie a un approccio chiaro e interattivo, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come le tecnologie di intelligenza artificiale possano essere applicate in vari settori, dalla gestione delle attività quotidiane alla crescita del business. Il corso è pensato per tutti, senza richiedere conoscenze tecniche pregresse, ed è l’occasione perfetta per chi vuole esplorare questo campo con curiosità e spirito innovativo.

Un Progetto che Valorizza Castellammare di Stabia

Oltre ad essere un’opportunità di formazione, l’evento rappresenta un segnale di come Castellammare di Stabia stia abbracciando il cambiamento digitale, fornendo ai giovani gli strumenti per costruire il proprio futuro. La scelta di rendere il corso gratuito dimostra l’impegno nel promuovere una crescita collettiva, abbattendo le barriere economiche e permettendo a chiunque di accedere a competenze di grande valore.