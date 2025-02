Traffico di droga: revocati gli arresti per due indagati di Angri

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di arresto per due uomini di 54 e 58 anni, entrambi di Angri, fermati nelle scorse settimane nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di stupefacenti condotta dalla Procura di Napoli Nord. Secondo le accuse, la droga veniva acquistata in Spagna e distribuita tra l’Agro nocerino-sarnese e l’area napoletana.

I due erano stati arrestati in seguito alle indagini della Guardia di Finanza di Aversa, che aveva ricostruito un vasto traffico di droga. Tuttavia, i loro legali – Nicola Califano e Marzio Postiglione (per G.D.M.) e Matteo Feccia (per G.D.M.) – hanno ottenuto la revoca delle misure cautelari, sostenendo che non era stato rispettato l’interrogatorio precautelare previsto dalla legge Nordio per reati di particolare allarme sociale, come quelli legati agli stupefacenti. Uno dei due si trovava ai domiciliari, mentre l’altro era in carcere. Lo riporta “Il Mattino“.

L’inchiesta, avviata dopo l’arresto di un presunto corriere fermato con 50 chili di cocaina nascosti in un’autocisterna, aveva portato all’identificazione di numerosi soggetti coinvolti nel traffico di droga tra Salerno, Napoli e l’Europa. Eurojust ha collaborato alle indagini, documentando diversi rifornimenti di cocaina e hashish dalla Spagna verso l’Italia, con la droga che veniva trasportata su gomma e destinata alle piazze di spaccio locali e ai mercati di Belgio e Olanda. Restano ancora in attesa di decisione le posizioni di altri indagati.