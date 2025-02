Angri, Giulio Longobardi: dall’amore per i cavalli al successo come artista equestre internazionale

La sua vita è una testimonianza di come, con determinazione e cuore, sia possibile superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi impensabili.

Nel cuore pulsante della Campania, nella piccola e affascinante città di Angri, vive un uomo che ha dedicato la sua vita a un sogno straordinario: quello di volare in sella a un cavallo, eseguendo acrobazie mozzafiato.

Il suo nome è Giulio Longobardi, un giovane di 29 anni che oggi è considerato uno dei pochi cavalieri volteggiatori acrobatici cosacchi in Europa. La sua storia è la prova vivente di come passione, sacrificio e determinazione possono trasformare un sogno in reale. Fin da quando era piccolo, Giulio ha mostrato una passione inarrestabile per il mondo equino.

Crescendo in una famiglia che ha sempre vissuto a stretto contatto con i cavalli, il suo destino sembrava già segnato. Non solo, però, Giulio si è distinto sin da giovane come atleta, diventando pluricampione italiano di Gimkana Western e Monta da Lavoro Veloce.

Ma non era questo il sogno che ardeva nel suo cuore.

Il vero desiderio di Giulio era il volteggio acrobatico cosacco, un’arte che ha scoperto da ragazzo e che lo ha conquistato profondamente. Ogni volta che assisteva agli spettacoli straordinari del celebre gruppo Aragonas, guidato dal Maestro Bartolo Messina, il suo sogno cresceva in lui come un fuoco sempre più intenso. «Mi chiedevo sempre: “Come fanno a fare tutto ciò?” Quei numeri sembravano impossibili, ma sapevo che potevo farcela anche io.

Il momento decisivo

«Quei lunghi mesi di Gavetta trascorsi in Francia all’accademia HASTA-LUEGO di Erik Hasta Luego, sono stati i più duri della mia vita», ammette Giulio con un tono di commozione. «Ma sono stati anche i più importanti. Mi hanno insegnato disciplina, tecnica e il valore del lavoro di squadra». E, infatti, grazie al suo impegno instancabile e al suo talento naturale, Giulio è stato scelto per entrare nella più prestigiosa compagnia al mondo di Teatro Equestre “Apassionata – Cavalluna”, un traguardo che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria.

Oggi, Giulio si esibisce in spettacoli internazionali che lasciano il pubblico senza fiato. Con il suo corpo agile e la sua forza sorprendente, riesce a volare sopra i cavalli eseguendo numeri acrobatici che sembrano sfidare le leggi della gravità. La sua carriera è la dimostrazione che, quando si crede profondamente in qualcosa, quando ci si dedica anima e corpo a un obiettivo, i sogni possono davvero diventare realtà.

«Non è stato facile», confessa Giulio, «ma ogni sacrificio è stato ripagato quando ho realizzato che stavo vivendo il sogno della mia vita». E il suo sogno lo ha portato anche a diventare uno dei protagonisti di “Apassionata – Cavalluna”, la più grande compagnia di spettacoli equestri al mondo.

Sono ormai nove anni che Giulio lavora con loro come Trick Rider Cavaliere Acrobatico Cosacco, dimostrando che l’amore per i cavalli può davvero trasformarsi in un’avventura senza pari.

Oggi, Giulio è un ragazzo che ha avuto la fortuna di vivere il suo sogno, ma che non dimentica mai le sue radici. «Vengo da una famiglia che ha sempre vissuto con i cavalli, e continuiamo a coltivarla nella nostra scuola di equitazione western e A.E.R. per Diversamente Abili», racconta. «Ho avuto la possibilità di trasformare un sogno in realtà, e ora voglio condividere con il mondo la magia di quello che faccio».

«Infine ringrazio profondamente Raffaele Di Palma, mio idolo, uno dei migliori volteggiatori al mondo, che mi ha “plasmato” e mi ha dedicato tantissimo tempo, insegnandomi tecniche di volteggio»

La storia di Giulio è un inno alla passione, alla perseveranza e alla bellezza di perseguire un sogno, ovunque esso ti porti. Giulio Longobardi è la prova che, a volte, i sogni più audaci sono quelli che riescono a trasformarsi in realtà straordinarie.

La sua vita è una testimonianza di come, con determinazione e cuore, sia possibile superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi impensabili. Giulio, attraverso ogni salto, ogni acrobazia, e ogni spettacolo, non solo conquista il pubblico, ma continua a scrivere una storia di ispirazione per chiunque abbia il coraggio di seguire il proprio destino.

© Testo di JeanFranck Parlati “Riproduzione riservata”