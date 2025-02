Il Napoli spreca l’occasione: solo 1-1 con l’Udinese al Maradona

Un pareggio deludente per il Napoli, che spreca un’occasione per allungare sull'Inter e lascia ancora tanti dubbi sulla propria condizione e sul gioco espresso.

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Udinese in un match che lascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. La squadra di Antonio Conte, apparsa confusa e poco brillante, riesce a trovare il vantaggio al 37’ con un colpo di testa di McTominay su calcio d’angolo battuto da Politano. Tuttavia, la gioia dura appena tre minuti: un grave errore difensivo tra Juan Jesus e Mazzocchi spiana la strada a Ekkelenkamp, che con un tiro dalla distanza sorprende Meret e firma il pareggio per i friulani.

Nella ripresa, l’Udinese parte meglio con un tiro pericoloso di Lovric, deviato in angolo da Meret. Il Napoli fatica a costruire gioco e si rende pericoloso solo con un debole tentativo di Neres e un tiro impreciso di McTominay. Conte prova a cambiare le carte inserendo Ngonge, Raspadori e Simeone, ma la squadra non riesce a trovare il guizzo vincente. L’Udinese regge bene e sfiora addirittura il colpo grosso nei minuti finali, ma il risultato non cambia.

