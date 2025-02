Influenza e aumento delle polmoniti: ospedali sotto pressione in tutta Italia

Con l’influenza stagionale ai livelli massimi, cresce anche il numero di casi di polmonite, una delle complicanze più temute delle infezioni respiratorie. Il forte incremento sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie, con un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri in diverse regioni, tra cui Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna.

I sintomi della polmonite possono comparire pochi giorni dopo l’influenza o manifestarsi più lentamente. Battito cardiaco accelerato, fiato corto e tosse grassa sono segnali da non sottovalutare, anche in assenza di febbre. “Siamo in una stagione influenzale particolarmente pesante”, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano. “Non perché il virus sia più aggressivo, ma perché è molto diffuso, il che comporta un numero maggiore di casi gravi”.

Influenza e polmonite: qual è la correlazione?

L’influenza e altri virus respiratori possono abbassare le difese immunitarie, favorendo infezioni secondarie come la polmonite batterica. Uno dei principali responsabili è lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco), per il quale esiste un vaccino raccomandato per anziani e soggetti a rischio.

Le polmoniti possono essere virali o batteriche, ma le forme virali sono meno comuni. Il Covid-19, seppur meno pericoloso rispetto al passato, può ancora causare polmoniti virali specifiche. Tuttavia, la maggior parte delle polmoniti derivanti da infezioni respiratorie è di origine batterica.

Come riconoscere la polmonite?

La tosse persistente, inizialmente secca e poi produttiva con catarro, è un campanello d’allarme. Altri sintomi includono difficoltà respiratorie, aumento della frequenza cardiaca e peggioramento generale dello stato di salute dopo un’iniziale fase di miglioramento.

Vaccini e prevenzione: è ancora possibile proteggersi?

Sebbene la vaccinazione antinfluenzale possa ancora essere somministrata, siamo ormai al picco stagionale, quindi la sua efficacia arriverebbe con ritardo. Discorso diverso per la vaccinazione contro lo pneumococco, consigliata per le categorie a rischio e valida in qualsiasi momento dell’anno.

Nuovo virus cinese e polmoniti: c’è un legame?

Negli ultimi giorni si è parlato del metapneumovirus umano (hMPV), un virus individuato in alcuni casi in Cina. Tuttavia, secondo gli esperti, non esiste alcuna correlazione con l’aumento delle polmoniti registrato in Italia. “Si tratta di un virus già noto, che può causare malattie respiratorie simili all’influenza, ma non è responsabile di un’ondata anomala di polmoniti”, chiariscono i virologi.