La Paganese torna a vincere: Faella e Ferreira piegano il Trastevere

La Paganese ritrova il successo battendo di misura il Trastevere allo stadio “Torre”, con un 2-1 firmato dalla coppia Faella-Ferreira. Tre punti preziosi per la corsa alla vetta, in una giornata favorevole per gli azzurrostellati che guadagnano terreno su tutte le dirette concorrenti, ad eccezione della Gelbison, vittoriosa sulla Puteolana.

La cronaca del match

Mister Esposito cambia modulo, passando dal consueto 3-5-2 a un più offensivo 4-3-1-2, che in fase di attacco si trasforma in un 4-2-4. In avanti, il tandem Ferreira-Faella supportato dagli esterni Mancino e De Feo. Dall’altra parte, il Trastevere, reduce da due vittorie consecutive, arriva a Pagani con l’intento di proseguire la striscia positiva.

Il match si mette subito in salita per i laziali: dopo appena 2 minuti, Ferreira prova la conclusione da posizione ravvicinata, ma il tiro finisce alto. La Paganese impone il suo gioco e al 15’ trova il vantaggio: Fierro lancia in profondità Faella, che salta il difensore, dribbla il portiere e deposita in rete il suo 15° gol stagionale.

Il Trastevere non si lascia abbattere e al 45’ trova il pari: Massimo impegna Spurio con una conclusione dalla distanza, il portiere respinge ma D’Alessandris rimette il pallone al centro, dove Crescenzo insacca da pochi passi.

Nella ripresa, la Paganese alza i ritmi e al 53’ sfiora il gol con Faella, che però trova l’opposizione di Zandri. Il campo pesante e la stanchezza portano a diversi cambi, ma al 70’ è ancora la squadra di Esposito a colpire: Ferreira vince un contrasto ai 25 metri e scarica un destro potente che si insacca nell’angolo basso, facendo esplodere il “Torre”.

Nel finale, il Trastevere tenta l’assalto, ma la Paganese resiste. Al 90′, D’Angelo viene fermato in extremis dall’uscita di Zandri, ma tra le proteste il direttore di gara non concede il calcio d’angolo. Poco importa: la Paganese torna alla vittoria e continua la sua corsa verso la vetta.