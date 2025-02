Addio ad Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio: aveva 53 anni

Secondo le prime ricostruzioni, il dj e conduttore radiofonico si sarebbe tolto la vita gettandosi dal suo ufficio in via Turati, nel cuore della città.

Lutto nel mondo della radio: Alex Benedetti, 53 anni, direttore di Virgin Radio, è morto oggi pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il dj e conduttore radiofonico si sarebbe tolto la vita gettandosi dal suo ufficio in via Turati, nel cuore della città, vicino al consolato USA. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, le cui indagini sono in corso. Le telecamere interne del palazzo avrebbero ripreso la scena, e Benedetti avrebbe lasciato una lettera d’addio, di cui non sono ancora noti i contenuti.

Una vita dedicata alla musica

Nato nel 1971, Alex Benedetti aveva iniziato a lavorare come dj già a 13 anni, facendosi strada nel mondo della musica negli anni ’80. La sua carriera nelle radio ha avuto una svolta decisiva nel 1994 con il suo ingresso in Radio Italia Network, che lo ha reso un punto di riferimento del settore. Negli anni ha continuato a conciliare il lavoro radiofonico con la sua passione per la musica.

In segno di lutto, è stata annullata la serata di gala prevista questa sera a Sanremo, evento organizzato da RadioMediaset per inaugurare le attività del gruppo al Festival. L’appuntamento, che avrebbe accolto artisti in gara e rappresentanti delle case discografiche a Villa Nobel, è stato cancellato in segno di rispetto.