Castellammare, Villa Comunale in degrado: scritte e vandalismo minacciano la bellezza della città

La Villa Comunale di Castellammare di Stabia, un polmone verde e punto di ritrovo per molte famiglie, continua a essere vittima di atti di vandalismo che ne deturpano l’aspetto e ne minano il valore sociale. Passeggiando tra le giostrine o vicino all’anfiteatro, è facile notare l’ormai diffusa presenza di scritte su muri, panchine e persino a terra, che sono diventate un triste simbolo di inciviltà. Questi atti non sono più semplici “bravate” giovanili, ma un fenomeno crescente che rivela la mancanza di rispetto e civiltà di una parte della cittadinanza.

Nonostante i tentativi di rafforzare i controlli, il degrado della villa non sembra diminuire. Da anni si discute sull’installazione di telecamere di sicurezza per monitorare e prevenire questi atti, ma tra inefficienze e ritardi, le attrezzature rischiano di diventare obsolete prima di essere attivate. Oltre al danno estetico, questo fenomeno denuncia una realtà più profonda: un senso di comunità che si sgretola di fronte all’indifferenza e alla maleducazione di chi vede gli spazi pubblici come un bersaglio per la propria arroganza.

Tra le scritte inutili e banali, una emerge per la sua totale irrilevanza, rivelando l’orientamento sessuale di un certo Saverio: un atto di vandalismo che non aggiunge nulla su di lui, ma molto su chi l’ha compiuto. Il vero problema, però, va oltre le scritte sui muri. È un atteggiamento più ampio di disprezzo per la cosa pubblica. La villa comunale potrebbe essere un luogo di cultura, aggregazione e bellezza, ma resta ostaggio di chi non ha rispetto per il bene comune. Non possiamo più permettere che l’inciviltà di pochi cancelli la bellezza di ciò che è di tutti.